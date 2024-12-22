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Hatay'da kafe çalışanların davranışı yürekleri ısıttı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 22:51
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Hatay’da kafe çalışanların davranışı yürekleri ısıttı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki yağmur altında üşüyen köpeği gören kafe çalışanları dayanamayıp köpeği işletmeye soktular. Köpeğin karnını doyuran vatandaşlar daha sonra da ısınmasını sağladılar.

İlçeye bağlı Deniz Mahalle'sinde kahve ürünleri satan bir kafenin çalışanları, akşam saatlerinde iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü.

HATAY' da yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeğe kafe çalışanları sahip çıktı (DHA)HATAY' da yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeğe kafe çalışanları sahip çıktı (DHA)

Kafe çalışanları, bitkin haldeki köpeği içeriye alıp, yiyecek verdi. Köpek, kafenin içinde bulunan koltuk üzerinde yatarak ısındı.

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