AFAD büyüklüğünü açıkladı! Muğla'da 4,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Muğla olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.09'da gerçekleşen depremin derinliği ise yerin 7,03 altında ölçüldü.
AFAD merkez üssü Muğla olan Datça ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 22.09'da gerçekleşen depremin derinliği ise yerin 7,03 altında ölçüldü.
Büyüklük: 4,07 (Mw)
Yer: Datça (Muğla)
Saat: 22.09
Derinlik: 7,03
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-22 22:09:56 34.86778 26.38667 7.03 MW 4.7 Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
2024-12-22 21:30:39 39.68278 27.91583 7.0 ML 1.1 Karesi (Balıkesir)
2024-12-22 21:26:10 38.35639 38.8175 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-22 21:14:28 38.09056 38.44167 7.03 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-22 21:12:15 36.08639 27.18 20.63 ML 2.7 Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla)
2024-12-22 20:39:05 38.80222 37.35111 14.65 ML 2.3 Gürün (Sivas)
2024-12-22 20:32:24 36.10583 36.29778 7.0 ML 1.8 Altınözü (Hatay)
2024-12-22 20:31:54 39.98861 33.96972 8.1 ML 1.4 Delice (Kırıkkale)
2024-12-22 20:18:27 39.5175 38.91972 4.49 ML 2.1 Kemah (Erzincan)
2024-12-22 20:02:26 40.80028 27.73972 3.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [17.78 km] Marmara (Balıkesir)
2024-12-22 20:02:24 38.07889 29.07583 4.52 ML 1.0 Güney (Denizli)
2024-12-22 19:58:36 38.31722 27.19417 4.88 ML 1.0 Gaziemir (İzmir)
2024-12-22 19:44:01 38.08722 38.42722 9.85 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-22 19:39:43 38.0975 37.12472 11.8 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-22 18:53:21 36.69583 36.40889 8.28 ML 1.6 Hassa (Hatay)
2024-12-22 18:36:13 38.25528 38.77833 5.65 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
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