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Kırıkkale'de korkutan kaza! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 05:01 Güncelleme: 21.12.2024 05:57
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Kırıkkale’de korkutan kaza! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücü kaza sonrasında arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada yaralanan adam ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ADV 494 plakalı Isuzu marka kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı (DHA)Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı (DHA)

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı (DHA)Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı (DHA)

Yaralanan yolcu A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekildi.

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