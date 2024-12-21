Kırıkkale’de korkutan kaza! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı (DHA)



Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.