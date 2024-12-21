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İstanbul'da korku dolu anlar! Apartmanda önce patlama sonra yangın

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 04:50 Güncelleme: 21.12.2024 05:39
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İstanbul’da korku dolu anlar! Apartmanda önce patlama sonra yangın

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir apartmanın 8. katında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Yangın sırasında daire içinde 2 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, alevler de söndürüldü. Dehşete düşüren olayda ölü ve yaralı bulunmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Akat Mahallesi Necati Cumalı Sokak'ta bulunan Bahar Sitesi'ndeki 11 katlı binanın 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıktı.

DAİREDE YAŞANAN PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri, binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, 2 kişi içeride mahsur kaldı.

İstanbul- Beşiktaş'ta 11 katlı binada, patlama sonrası yangın (DHA)İstanbul- Beşiktaş'ta 11 katlı binada, patlama sonrası yangın (DHA)

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri binadan kurtarırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken daire, kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul- Beşiktaş'ta 11 katlı binada, patlama sonrası yangın (DHA)İstanbul- Beşiktaş'ta 11 katlı binada, patlama sonrası yangın (DHA)

"EVDE DUVARLAR SARSILDI"

Yangının çıktığı binanın bahçe katında yaşayan İsmail Engin, "Saat 21.20 sıralarında evde televizyon izlediğim sırada şiddetli bir gümbürtü oldu. Evde duvarlar sarsıldı. Ne olduğunu anlamak için pencereleri açıp dışarıya baktım. Dışarıya çıkan kişilere sorduğumda, yangın olduğunu öğrendim. Ardından apar topar giyinerek dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda camdan çıkan alevleri gördüm. Seslerin ardından patlama olduğunu düşünerek polis geldi. Bizde yangın olduğunu söyledik. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti." dedi.

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