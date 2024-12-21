Kaza yapan araç alevlere teslim oldu! Kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrasında araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Ayaş yolu Yenikent istikametinde meydana geldi.
Fiat Tofaş marka bir otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından henüz bilinmeyen bir sebeple araçta yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Kazada yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.