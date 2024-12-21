Erzurum Palandöken'de çığ düştü! 1 ölü 4 yaralı
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1'i ağır 5 sporcu yaralandı. Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken'de çığ altında kalan milli sporcu Emre Yazgan'ın tedavisinin yoğum bakımda sürdüğünü açıkladı. Bakanlık 16 yaşındaki Yazgan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Başkan Erdoğan hayatını kaybeden mill sporcu için 'Allah'tan rahmet diliyorum' ifadesini kullandı.
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, A Haber'e yaptığı açıklamada, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.
Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ACI HABER: KURTARILAMADI
Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken'de çığ altında kalan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
BAKANLIK: EMRE YAZGAN'IN DURUMU CİDDİ
Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da yaşanan çığ olayına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.
ERZURUM VALİSİ ÇİFTÇİ'DEN, MİLLİ SPORCU EMRE YAZGAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklanan milli sporcu Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü, yoğun bakım servisinde vücut sıcaklığının belli bir seviyeye getirilmeye çalışıldığını bildirdi. Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, Palandöken Dağı'nda antrenman yaptıkları sırada üzerlerine çığ düşen sporcuların sağlık durumu hakkında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi doktorlarından bilgi aldığını söyledi.
Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından yaşama döndürüldüğünü belirten Çiftçi, şöyle devam etti:
"Doktorlarımızın bana ifade ettiği, şu an müdahalenin yoğun bakımda devam ettiği yönünde. Vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın da 2 ila 5 saat arasında sürebileceğini, şu anda Allah'tan ümit kesilmediğini, müdahalenin devam ettiğini söylediler." Çiftçi, olayda yaralanan 5 sporcudan birinin Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan olduğunu ve tedavisine aynı hastanede devam edildiğini bildirdi.
Yaralı diğer 3 sporcunun Erzurum Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğunu anlatan Çiftçi, sağlık durumları iyi olan sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.
ÇIĞIN DÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. Çığın düşme anı ortaya çıktı.
Yazgan'ın 2024 yılında Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda 1. olduğu ortaya çıktı.
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