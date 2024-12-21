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Palandöken’de çığ faciası! A Haber olay yerinde

Palandöken'de çığ faciası! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 12:42
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Palandöken'de kamp yapan 13 kişilik judo milli takımından 4 sporcu, sabah antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. 3 sporcu kurtarılırken, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını, 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu. Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. 3 sporcu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken çığ altında kalan sporcunun cesedi ekipler tarafından çıkarıldı.

Palandöken’de çığ faciası! A Haber olay yerinde
Palandöken’de çığ faciası! A Haber olay yerinde
Palandöken'de çığ faciası! A Haber olay yerinde
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