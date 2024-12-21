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Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 11:39
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Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Olay yerinden görüntüler (İHA)Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Olay yerinden görüntüler (İHA)

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.

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