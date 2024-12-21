Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.