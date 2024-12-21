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Erzurum Palandöken'de çığ düştü! 1 ölü 3 yaralı! Vali Çiftçi A Haber'de

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 10:57 Güncelleme: 21.12.2024 12:15
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Erzurum Palandöken’de çığ düştü! 1 ölü 3 yaralı! Vali Çiftçi A Haber’de

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi. Çığ faciasında 1 kişinin can verdiği bilgisine ulaşıldı 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada '16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybetti' dedi. Vali ayrıca elim hadiseyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki sporcunun Emre Yazgan olduğu öğrenildi. Yazgan'ın aynı ekipte Yunus isimli ikiz kardeşi olduğu da belirtildi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, A Haber'e yaptığı açıklamada, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

ERZURUM PALANDÖKEN'DE ÇIĞ DÜŞTÜ!

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

ACI HABER GELDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

Çiftçi, "3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti arkadaşlarımız, sonrasında kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 3 yaralımız var.

Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmuyor. 15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi." ifadelerini kullandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki sporcunun Emre Yazgan olduğu öğrenildi. Yazgan'ın aynı ekipte Yunus isimli ikiz kardeşi olduğu da belirtildi.

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emre Yazgan ( AHABER ARŞİV)Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emre Yazgan ( AHABER ARŞİV)

Yazgan'ın 2024 yılında Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda 1. olduğu ortaya çıktı.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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