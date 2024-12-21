Erzurum Palandöken’de çığ düştü! 1 ölü 3 yaralı! Vali Çiftçi A Haber’de

ACI HABER GELDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

Çiftçi, "3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti arkadaşlarımız, sonrasında kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 3 yaralımız var.

Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmuyor. 15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi." ifadelerini kullandı.