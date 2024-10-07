Sıla bebek yaşama tutunamadı! Tekirdağ’dan acı haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber geldi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde olan ancak son günlerde durumu daha da ağırlaşan Sıla bebek, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y.'yi, uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü.

Sıla bebek, muayene sonrası, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Sıla Yeniçeri'nin annesi böyle tutuklanmıştı

5 KİŞİYE TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında anne B.Y., B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

SILA'NIN KARDEŞİ KORUMA ALTINDA

İS.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.