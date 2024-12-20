Çocuklar arasındaki tartışmaya baba karıştı! 9 yaşındaki çocuğa sokakta güç gösterisi: Adam 38 yaşında, ben 9!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olay, hem çocuk hem de aile üzerinde derin izler bıraktı. 38 yaşındaki bir adam, oğluna tokat attığı gerekçesiyle 9 yaşındaki B. Kurt'a sokak ortasında şiddet uyguladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası küçük çocuğun psikolojisi altüst oldu.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İSYANI: "38 YAŞINDAKİ ADAM BENİ DÖVDÜ, ÇOK DEĞİŞİK BİR ŞEY!"

Olayın mağduru olan B. Kurt, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, "Anneme bile söyleyemedim, çok korktum" dedi. Küçük çocuk, yetişkin bir adamın kendisine şiddet uygulamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve "Kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşlar arasında kavga olurdu ancak 38 yaşındaki adamın beni dövmesi çok değişik bir şey." ifadelerini kullandı. B. Kurt'un annesi Hatice Kurt, olayı öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadığını belirtti. "Ben çocuğumun yaptığı yanlışın arkasında değilim ama yetişkin biri bu şekilde davranamaz. Yasal yollardan hakkını aramak yerine eşkıyalık yaptı" dedi.

B. Kurt, arkadaşlarıyla şakalaşırken 2. sınıfa giden bir çocuğun küfür ettiğini ve buna tepki olarak tokat attığını söyledi. Ertesi gün çocuğun babası, B. Kurt'u ve arkadaşını yolda durdurup tehdit ederek şiddet uyguladı. "Veliniz gelsin, onun da kafasını kırarım" şeklinde tehditler savuran baba, olaya tanık olan vatandaşların müdahalesiyle durduruldu.

Olay sonrası B. Kurt'un okula gitmekten çekindiğini belirten anne Kurt, "Oğlum korkudan her gün zorluk yaşıyor. Üstüne titrediğimiz çocuğumuza böyle davranılması mantık dışı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN ŞİDDET!

Güvenlik kameraları, olay anını saniye saniye kaydetti. 38 yaşındaki adamın sokak ortasında küçük çocuğa şiddet uyguladığı anlar, izleyenleri dehşete düşürdü.

Aile, 38 yaşındaki adamdan şikayetçi oldu. Olayın yasal süreci başlatılırken, anne Hatice Kurt, "Bu durumun takipçisi olacağız. Çocuklar arasındaki sorunları yetişkinler bu şekilde çözemez" diyerek adalet çağrısında bulundu.