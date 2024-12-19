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Sakarya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.12.2024 01:34 Güncelleme: 19.12.2024 01:34
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Sakarya’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Caddesi'nde ışıklı dönel kavşakta A.K. idaresindeki 54 AFE 504 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki 38 ACH 939 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan A.K. kontrolündeki otomobil, takla attıktan sonra refüjde ters döndü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.K. ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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