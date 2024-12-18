Mardin'de tartışma kavgaya dönünce olan oldu! Taşlar sopalar havada uçuştu
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Kavgada, tarafların araçlara sopalarla vurması sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada sopalar taşlar havada uçuştu. Kavgada sopaların araçlara vurulması ile hasar oluşurken polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sopalı kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızıltepe'de toplu konutlar tarafında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra sopalı kavgaya dönüştü.
ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Kavgada, tarafların araçlara sopalarla vurması sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.