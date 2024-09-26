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Mersin'de korkunç kaza! Önce yayaya sonra tıra çarptı: 2 ölü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 21:51
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Mersin’de korkunç kaza! Önce yayaya sonra tıra çarptı: 2 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dehşet saçtı. Otomobil sürücüsü ve çarptığı yaya kazada hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

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