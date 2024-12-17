CHP’li İBB’nin çileye dönüşen alt yapı çalışması! Beyoğlu çamura büründü

Beyoğlu'nda alt yapı çalışması 8 aydır bitmedi; mahalle çamur içinde kaldı (Foto: DHA)

"BİTMEK BİLMEYEN ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ"

Mahalle kasabı Bülent Dumanlı ise, "Hasköy Piripaşa Beyoğlu'nda 10 seneden beri esnafım. Buranın böyle bir sıkıntısı var. Bundan 6-7 ay öncesinde İSKİ Büyükşehir Belediyesiyle beraber büyük bir çalışmaya girdiler. Çalışmayı yaptılar, yeraltını çok güzel kazdılar. Sonrasında bitmek bilmeyen bir çileye dönüştü bu. Yer altını kazdılar, kapattılar bitti dedik. Buradaki esnaf zaten kan ağlıyor. Adamların yüzde 50 yüzde 60 yüzde 70'e varan kayıpları var. Zaten birçoğu herhalde 2 veya 3 tane dükkan kapanmış. Onların gücü yoktu. Gelen yetkililer yani Beyoğlu Belediyesi geliyor. Bize biteceğini söylüyor. Onların da elinde birşey yok, birşey yapamıyorlar. Zaten ben burada gıda satıyorum. Ben burada esnafım, kasabım. Günde burada 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saate varan elektrik kesintileri oluyor, su kesintileri oluyor. Burada elektrik olmayınca zaten iş yapamıyoruz çamurdan. Elektrik kesintisinden dükkanımızı artık kapatamıyoruz çünkü kepenklerimiz çalışmıyor, otomatik kepenklerimiz. Şunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Burası neticesinde İstanbul'un ücra bir köşesi değil, Haliç Kongre Merkezi'nin arkası, Rahmi Koç Müzesinin yanı. Yani İstanbul'un Beyoğlu'nun göbeği burası. Beyoğlu'nun göbeğinde de böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok" dedi