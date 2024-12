CHP’li İBB’nin çileye dönüşen alt yapı çalışması! Beyoğlu çamura büründü

Beyoğlu'nda alt yapı çalışması 8 aydır bitmedi; mahalle çamur içinde kaldı (Foto: DHA)

"EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMEZ OLDUK"

Mahalle esnaflarından biri, "1.5 ay oldu bir kafe açtık ve 8 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnaf olarak gerçekten bitik haldeyiz. Taşeron firma çalışıyor gördüğüm kadarıyla. İnsanlar vardiyalı çalıştıklarını söylüyorlar ama hep kahvelerde ve kafedeler. Ben bir esnaf olarak artı bir vatandaş olarak bu sıkıntıdan fazlasıyla muzdaribim. Burada gördüğünüz bütün esnaf şu an kan ağlıyor. Durumumuz gerçekten çok kötü. Evimize artık ekmek götüremez olduk. Esnaf olduğumuz halde, dükkan çalıştırdığımız halde gerçekten çok kötüyüz. Biz bu konunun bir an önce üst seviyedeki insanlardan yardımını istiyoruz. Lütfen bir an önce buna bir çare bulsunlar. Elektrik sıkıntısına gelince en son firma geldi. Gördüğünüz gibi buraları kırdı döktü ve gittiler. Elektriğimiz kesiliyor. Geliyorlar doğalgazımızı patlatıyorlar. Su borularımızı patlatıyorlar. 2-3 gün suyumuz gelmiyor. Biz burada esnafız bizim dolabımızda pastalarımız, kurabiyelerimiz var. Bayatlıyor, çöpe atılıyor. Bu bize artı bir zarar. Yani bunu lütfen bir an önce çaresine baksınlar. Gerçekten çok kötüyüz" dedi.