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İstanbul'da mucizevi kurtuluş: Burnu bile kanamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 22:23 Güncelleme: 17.12.2024 22:23
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İstanbul’da mucizevi kurtuluş: Burnu bile kanamadı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bir binanın duvarına çarparak takla attı. Kaza yapan sürücüyü olayı burnu bile kanamadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki 34 KOS 197 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın duvarına çarpıktan sonra takla attı.

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak takla attı (İHA)Küçükçekmece'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak takla attı (İHA)

Kazada duvarda bulunan doğalgaz kutusu zarar görerek gaz kaçağı oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alanda güvenlik önlemi alırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti. Takla atan araç ise çekici ile kaldırıldı.

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