CHP’li İBB’nin liyakatsiz ataması ifşa oldu! Çocukları "Mahu" sapkınlarına emanet ettiler

Son günlerde LGBT sapkınlığına verilen destek ile bilinen CHP'li iBB'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

Sapkın Mahu üyesi Kerem Kitay

Doğada Yaşam Eğitmeni sıfatıyla İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren ve CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanlığı görevini yürüten Kerem Kitay adlı şahıs CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in onayıyla anaokullarından sorumlu koordinatör olarak atandığı ortaya çıktı.

ʺAbese İrcaʺ isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı



İBB'NİN LİYAKATSİZ ATAMASI İFŞA OLDU

"Abese İrca" isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, çocukları Mahu sapkınlarına emanet eden İBB'yi ifşa etti.

KEREM KİTAY'IN PROFİLİNDE MAHU İBARESİ...

"Abese İrca" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Gelin size CHP'li İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nin çocuklarımızı kimlere teslim ettiğini göstereyim. Öncelikle paylaşımı okuyacak herkesten göstereceğim mide bulandırıcı detaylar için özür dilerim. Tweet serisi LGBT, Satanizm, pedofili, şiddet ve pornografi öğeleri barındırıyor. Elimden geldiğince en hafif örnekleri seçtim, bu uyarıya rağmen paylaşamadığım binlerce korkunç detay var. Öncelikle iki isimden bahsetmek istiyorum. Doğada Yaşam Eğitmeni sıfatıyla İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren ve Beyoğlu Belediyesi'nin okul öncesi çocuklar koordinatörü Kerem Kitay. Çocuklarla ilgili görevlerdeki bu iki isim Compagnie Mahu ismindeki Fransa merkezli sözde bir sanat derneğinin İstanbul sorumluları. Şimdi size bu derneğin ne olduğunu ve neler yaptığını göstereceğim. Kerem Kitay'ın profilinde gördüğünüz web sitesi, sizi sağdaki videolara yönlendiriyor. Bir tanesini sizinle paylaşıyorum. Videonun altında The Compagnie Mahu ibaresini görebilirsiniz." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Sapkın Mahu sitesi

NEDİR BU MAHU?

Mahu, kendilerini vaftiz ve düğünlerde şarkı söylemeye ve dans etmeye davet eden geleneksel bir Endonezya transseksüel kastıdır. Para için, kendilerinin üçüncü cinsiyet oldukları inancı, yeni doğmuş bebeğe veya gelin ve damadın aşırı cinsel enerjisini ve dolayısıyla şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluğu getirebilirler.

ʺAbese İrcaʺ isimli bir sosyal medya kullanıcısı açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "İşte bu Mahu isimli yapı, 2019 yılında Türkiye'de 6 gün süren bir faaliyette bulunduklarına dair bir paylaşım yapmış ve Mahu'nun Türkiye sorumlusu Merve Oduk Özeren ve Kerem Kitay'a teşekkür etmiş. Hemen yanlarında bu organizasyonu birlikte yürüttükleri Stan Briche isminde birisi var. Gelin şimdi de onun kim olduğuna bakalım.

( 18+) Lütfen bunu okumadan videoyu izlemeyin. Stan Briche, Mahu'nun en önemli yöneticilerinden birisi, aynı zamanda da "oyuncu ve tiyatrocu." Mahu bünyesinde eşcinseller için pornografik tiyatro oyunları sergiliyor. Ben bu araştırmayı yaparken bir kaç tanesi ile karşılaştım, onları tabiiki paylaşmayacağım ve insan midesi taşıyan kimseye de izlemesini tavsiye etmiyorum. Dahası bu adamın sosyal medya hesapları pedofili ve satanik öğeler ile dolu. Olayın vehametini anlatmak adına içlerinden en hafif olan bir kaç tanesini sansürleyerek aşağıdaki videoda paylaşıyorum. İşte CHP'nin binlerce çocuğun sorumluluğunu verdiği Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren'in Mahu'daki ortağı bu adam. Videoda birlikte sergiledikleri oyunlardan da fotoğraflar var.

Sapkın MAHU üyesi Merve Oduk Özeren'in yönettiği İBB çocuk kampı gözler önüne serildi.

Satanist ve Pedofili yapının web sayfasında İBB Çocuk kampları sorumlusu Merve Oduk Özeren ve Beyoğlu Belediyesi Okul Öncesi Çocuklar Koordinatörü Kerem Kitay'ın fotoğrafları hala duruyor.



ʺAbese İrcaʺ isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı

SKANDAL ATAMAYA TEPKİ: "BU REZALET NEDİR?"

"Abese İrca "isimli bir sosyal medya kullanıcısı İBB'ye şu sözlerle tepki gösterdi: Eşcinselliğe, satanizme ve çocuklara özel ilgisi olan MAHU örgütünün üyelerinin çocuklarımızın yanında ne işi olduğunu, Bu kişileri İBB'nin yaz kamplarında çocuklarla yalnız bırakmanın hangi aklın ürünü olduğunu sormak da hepimizin hakkı. Kim cevap verecek bu soruya? Daha fazla midenizi bulandırmamak için paylaşımı burada bitiriyorum. Size gösterebildiklerim bu sapıklığın en fazla yüzde birini oluşturuyor. Gözüyle görmek isteyenler hala faaliyetlerine devam eden MAHU'nun sosyal medya hesaplarını inceleyebilir. Hiç kimsenin hayat biçimiyle, neye inandığıyla, kapalı kapılar arkasında neler yaptığıyla ilgili bir derdimiz yok ama işin içine çocuklar da giriyorsa bunun hesabını Türk milleti olarak sorarız. Şimdi soruyoruz; bu rezalet nedir?

MAHU'DAN KEREM KİTAY VE MERVE ODUK ÖZEREN İLE TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ

Ayrıca Mahu, Kerem Kitay ve Merve Oduk Ozeren ile Türkiye işbirliğini gerçekleştirdi, 16 Mart 2016 tarihinde "Thomas Kellner ve Mathieu Huot ile İstanbul'a gidiyoruz. 18 25 Mart tarihleri arasında Faust de Goethe'de kabare ve performans arasında çalışmak için Stan Briche Şeytanla, eğitimle, hüsrana uğramış arzu ve kibirle anlaşma olacak. 24'ünde halka açık sunum" açıklamalarına yer verildiği görüldü.

"EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLAMASI İLE İLGİLİ ÖN GÖRÜŞME YAPILDI"

Beyoğlu Cihangir Halk Eğitimi Merkezi'nin 23 Haziran tarihinde yapılan paylaşımında ise "Cihangirhem Beyoğlu Belediyesi'nin Okul Öncesi Koordinatörü Kerem Kıtay ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kadın ve Aile Müdürlüğü Yöneticisi Hatice Kübra Lök kurumumuzu ziyaret ettiler, hediyelerini takdim ettiler.Yaz dönemi ve önümüzdeki yıl 2024-2025 yılı eğitim öğretim planlaması ile ilgili ön görüşme yapıldı. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ve ʺsatanist modacıʺ Dilara Fındıkoğlu

Öte yandan İstanbul'un Fatih ilçesinde iki genç kızı satanist ayinle parçalayıp öldürdükten sonra yine ritüelle kendisini bağlayıp surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik vakasının ardından İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda "satanist modacı" olarak tanınan Dilara Fındıkoğlu ile bir araya gelmesi tepkilere neden oldu İBB ile ortak proje anlaşması yaptığı belirtilen modacı Fındıkoğlu, ağır satanizm temalı etkinlik ve kıyafet tasarımlarıyla gündeme geliyor.

TÜRKİYE'DEN SAPKIN İKİ İSİM...

Kerem Kitay ve Merve Oduk Özerem'in Mahu'nun önemli yöneticilerinden birisi olan Stanislan Briche ile Faust isimli oyununda Türkiye'den canlı olarak yer aldığı görülüyor. Faust oyunu insan doğası, insan ruhunun gizleri, yaşadığı çağda karşı karşıya olduğu entellektüel değişimler ve bir "ahlâk" sorunundan sapkınca söz etmektedir.

Mahu'nun sanat adı altında sapkın programları

Mahu'nun sanat adı altında sapkın programları ve oyunları mide bulandırdı.

Toplumun ahlak ve aile yapısını hedef alan sapkın LGBT terörüne

Mahu'nun sapkın programları