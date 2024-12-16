İstanbul’da sahte alkol alarmı: 37 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakalarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. 1 Kasım 2024'ten itibaren sahte alkol nedeniyle 73 kişi zehirlenirken, 37 kişi yaşamını yitirdi.

BİNLERCE ŞİŞE SAHTE ALKOL YAKALANDI

Valilikten yapılan açıklamada, sahte alkol üretimi ve satışıyla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde, önemli miktarda sahte içki ve malzeme ele geçirildi.

Bu denetimler kapsamında, toplam 1.002 işyerinde inceleme yapıldığı, 287.758 litre alkollü sıvı, 14.701 adet dolu alkollü içki şişesi ve 853.460 adet sahte bandrol ile etiketin ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca, sahte alkol yapımında kullanılan kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni ve hortum gibi çok sayıda yan ürün de bulundu. Kurallara aykırı faaliyet gösteren 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandı.

Sahte içki İstanbul'da can almaya devam ediyor (AA)

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahte alkol tüketimi sonucunda meydana gelen vakalarda 37 kişi hayatını kaybederken, 17 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Tedavisi tamamlanan 23 kişi ise taburcu edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda sahte alkol temin ettiği ve bu yolla zehirlenmelere neden olduğu belirlenen 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 14 kişi ise serbest bırakıldı.

VATANDAŞA UYARI

Valilik, sahte alkollü içkilerin üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara sahte ürünlere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.