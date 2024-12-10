10 Aralık 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da korkunç olay! Doktor başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu: Kan izine rastlanmadı

Sakarya'da korkunç olay! Doktor başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu: Kan izine rastlanmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.12.2024 17:32 Güncelleme: 10.12.2024 18:08
ABONE OL
Sakarya’da korkunç olay! Doktor başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu: Kan izine rastlanmadı

Kan donduran olay, Sakarya'da yaşandı. Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp Damar Cerrahı otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu (Foto: İHA)Kalp Damar Cerrahı otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu (Foto: İHA)

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu tespit edildi.

Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu (Foto: İHA)Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu (Foto: İHA)


Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu'nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Profesör elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunduProfesör elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu PROFESÖR ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU
Acı olay! Asansör boşluğuna çakıldıAcı olay! Asansör boşluğuna çakıldı ACI OLAY! ASANSÖR BOŞLUĞUNA ÇAKILDI

Profesör elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunduProfesör elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
Batmanda aile vahşeti! 3 ölüBatmanda aile vahşeti! 3 ölü BATMAN'DA AİLE VAHŞETİ! 3 ÖLÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör