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Batman'da aile vahşeti! Önce oğlunu sonra eşini öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 16:45 Güncelleme: 30.10.2024 17:07
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Batman’da aile vahşeti! Önce oğlunu sonra eşini öldürüp intihar etti

Batman'da Nesim Adım isimli kişi oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İşte detaylar..

Batman'da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

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