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Mersin'de kan donduran vahşet! Profesör fıçı içinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 15.09.2024 20:48 Güncelleme: 15.09.2024 21:08
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Mersin’de kan donduran vahşet! Profesör fıçı içinde ölü bulundu

Kan donduran dehşet Mersin’de yaşandı. İddiaya göre, çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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