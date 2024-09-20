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Elazığ'da dehşet anları! Asansör boşluğuna çakıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 06:04
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Elazığ’da dehşet anları! Asansör boşluğuna çakıldı

Elazığ'da bir kişi oturduğu binanın asansör boşluğuna düştü. Olay yerine gelen ekipler tarafından asansör boşluğundan kurtarılan şahıs, ağır yaralandı.

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