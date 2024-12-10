Bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde çakmak gazı dolumu yapıldı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)



Dolumun ardından sigara yakılmak istendiği sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonucunda araçta hasar oluşurken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı.

Yaralıya müdahale anı (İHA)



Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde muhtemel bir yangın riskine karşı önlem aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın, çakmak dolum tüpünden kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.