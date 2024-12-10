Ünlü aktvist Esad’a güvenip Suriye’ye dönmüştü: Yıllar sonra cesedi bulundu

Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimini devirerek ülkede yeni bir dönemi başlattı.

Ülke genelinde, Beşşar Esed rejiminin tutukladığı hapishanelerdeki Suriyeliler muhalifler tarafından özgür serbest bırakıldı.

Esed'in işkencehanesi olarak nitelendirilen Seydnaya Hapishanesi'nde kısa süre önce işkenceyle öldürüldüğü anlaşılan kişilerin cesetlerine ulaşıldı.

Mazen Hamada

ÜNLÜ AKTİVİSTİN CESEDİ SEYDNAYA'DA BULUNDU

Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamada, Beşşar Esed rejiminin işkencelerine maruz kaldıktan sonra, Hollanda'ya mülteci olarak gitmişti.

2020 yılında af sözü verilmesi üzerine memleketi Şam'a dönen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamada'nın cesedi Seydnaya Hapishanesinde bulundu.