Ölü hayvanı arabasına bağlayarak metrelerce sürükledi

Kayseri-Malatya yolunda bir kişi, iddiaya göre avladığı domuzu otomobilinin arkasına bağlayarak metrelerce ilerledi. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin Ö.M. olduğu tespit edildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Olayı gerçekleştiren Ö.M. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan araştırmada şahsın aracının arka kısmına bağlayarak bir hayvanı taşıdığı ve ahıra götürdüğü anlaşılmış, ölü bir domuz ahır içerisinde bulunmuş ve gerekli tetkikler yapılmak üzere muhafaza altına alınmış, ölüm sebebinin anlaşılması için ilgili birimler ile koordine kurulmuştur. Ö.M. isimli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, doğa, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için sürdürdükleri mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.