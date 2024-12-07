Apartmanda panik! Depolanan hurda kağıtlar alev aldı

Kırıkkale'de bir apartmanın zemin katında depolanan hurda kağıtların alev alması sonucu yangın çıktı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi 625. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde depolanan hurda kağıtlar alev aldı.

HIZLI MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla hazır bekledi.

Soğutma çalışmalarından sonra ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yangında yaralanan kişi olmazken, dairede ise maddi hasar meydana geldi.