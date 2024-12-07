07 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da su borusu patladı! Cadde göle döndü

Ankara'da su borusu patladı! Cadde göle döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 22:49
ABONE OL
Ankara’da su borusu patladı! Cadde göle döndü

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde bir su borusunun patlamasıyla birlikte mahalle göle döndü. İhbarla olay yerine gelen belediye ekiplerinin müdahalesiyle boru tamir edildi.

Bugün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Menderes Mahallesi'nde su borusu patladı.

BORU TAMİR EDİLDİ

Patlamanın ardından mahalle göle döndü. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda, patlayan boru tamir edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör