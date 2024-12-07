Ankara'da su borusu patladı! Cadde göle döndü
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Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde bir su borusunun patlamasıyla birlikte mahalle göle döndü. İhbarla olay yerine gelen belediye ekiplerinin müdahalesiyle boru tamir edildi.
Bugün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Menderes Mahallesi'nde su borusu patladı.
BORU TAMİR EDİLDİ
Patlamanın ardından mahalle göle döndü. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda, patlayan boru tamir edildi.