Maganda kurşunu düğünde can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti

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Kırsal Sakça Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya ateş açıldı.Kurşunun isabet ettiği Orhan Elçiçek başından (25) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.