Maganda kurşunu düğünde can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde bir magandanın havaya ateş açması sayesinde Orhan Elçiçek (25) başından vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kırsal Sakça Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya ateş açıldı.
Kurşunun isabet ettiği Orhan Elçiçek başından (25) yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kurşunun isabet ettiği Orhan Elçiçek başından (25) yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.