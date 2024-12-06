Şehit polis memuru Mehmet Tozun’a acı veda! Minik evladının son bakışı yürekleri dağladı

20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.



İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı (Foto: DHA)





Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı. Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.



İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı (Foto: DHA)

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Şehit Tozun için bugün Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camiinde gerçekleştirilen cenaze törenine şehidin öğretmen eşi Sultan Bulut Tozun (35), oğlu Emir Ege (10), kızı Doğa Tozun (4), annesi Asiye Tozun, babası Ramazan Tozun, kardeşi Nevzat Tozun başta olmak üzere yakınlarıyla, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, şehidin meslektaşları katıldı. Şehidin naaşının başına annesi babası kardeşi ve evlatları da son kez geldi. Ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken eşi Sultan Bulut Tozun'a, yakınları destek oldu. Şehidin annesi Asiye Tozun ise, "Hani dayanacaktın ayağa kalkacaktın. Şimdi Peygamber Efendimize cennette komşu ol" dedi. Yakınları, gözyaşlarını tutamadı.



İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı (Foto: İHA)

POLİSİN YARALANAN ARKADAŞI: "SEN O KADAR VİCDANLIYDIN Kİ"

Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı. Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle maaşın başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp "Sen kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" dedi.

BABAYA SON BAKIŞ

Öte yandan şehidin 10 yaşındaki oğlu Emir Ege, babasının tabutunun başından dakikalarca ayrılmazken 4 yaşındaki kızı Doğa tabuta son kez baktı. Törene katılan protokol üyeleri aileyi teselli ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı olmak üzere kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

KORTEJLE UĞURLANDI

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı. Ardından tören kıtası tarafından şehidin naaşı, cenaze aracına taşınarak defnedilmek üzere Seferihisar Garnizon Şehitliğine götürüldü.