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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:33
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Ordu'da kontrol noktasında motosiklet çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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