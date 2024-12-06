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Acı olay! Galata Kulesi'nden düşerek öldü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 16:49 Güncelleme: 06.12.2024 17:14
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Acı olay! Galata Kulesi’nden düşerek öldü

İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düştü. 19 yaşındaki talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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