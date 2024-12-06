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İstanbul'da 6 katlı binada panik! Kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.12.2024 01:18
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İstanbul’da 6 katlı binada panik! Kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildiler

Esenler'de, 6 katlı bir binada vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kolonlarından sesler geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi. Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi.

Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)

İddiaya göre, binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.
Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)

Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı.

Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi.

Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.

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