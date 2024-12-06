İstanbul’da 6 katlı binada panik! Kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildiler

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi.



Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)



İddiaya göre, binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.

Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)



Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı.



Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarından ses geldiği iddiasıyla tahliye edildi (Foto: DHA)



Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi.



Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.



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