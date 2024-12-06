Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem (Foto: AA)

DERİNLİK 34.18

Yerin yaklaşık 34.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saat 23.53'te kaydedildi.

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem (Foto: AA)

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Büyüklük:4.4 (Mw)



Yer:Akdeniz



Tarih:2024-12-05



Saat: 23:53:06 TSİ



Enlem:34.64333 N



Boylam:33.90278 E



Derinlik:34.18 km

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem (Foto: AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

2024-12-05 23:53:06 34.64333 33.90278 34.18 MW 4.4 Akdeniz

2024-12-05 23:17:54 38.54278 40.39861 10.61 ML 3.5 Hani (Diyarbakır)

2024-12-05 22:49:53 38.19417 38.61861 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2024-12-05 22:48:19 38.20083 38.60528 7.0 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)

2024-12-05 22:37:57 37.48639 37.05917 10.23 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-12-05 21:55:28 40.70056 42.82917 7.07 ML 2.9 Merkez (Kars)

2024-12-05 21:15:39 40.28306 26.99111 10.82 ML 3.1 Biga (Çanakkale)

2024-12-05 20:33:46 38.11722 37.8425 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-12-05 20:20:17 38.10694 38.51861 7.2 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)

2024-12-05 20:06:26 39.48611 32.91889 11.36 ML 1.5 Bala (Ankara)

2024-12-05 20:03:01 40.17028 31.77667 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)

2024-12-05 19:11:00 39.62167 35.37833 7.0 ML 0.9 Sarıkaya (Yozgat)

2024-12-05 18:46:04 37.67639 35.93667 15.38 ML 1.5 Kozan (Adana)

2024-12-05 18:42:05 39.67389 27.83361 4.52 ML 1.7 Karesi (Balıkesir)

2024-12-05 18:00:31 39.68583 26.40028 6.49 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)

2024-12-05 17:44:19 39.71528 28.48333 9.8 ML 1.8 Dursunbey (Balıkesir)

2024-12-05 16:12:39 38.99111 32.84083 30.1 ML 1.4 Kulu (Konya)

2024-12-05 15:58:41 38.54667 40.19083 30.0 ML 1.7 Arıcak (Elazığ)

2024-12-05 15:09:58 39.66944 26.38556 13.7 ML 1.9 Ezine (Çanakkale)

2024-12-05 14:56:31 37.04528 29.22583 7.0 ML 1.1 Çameli (Denizli)