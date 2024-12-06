AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydan geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 34 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saat 23.53'te kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
DERİNLİK 34.18
Yerin yaklaşık 34.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saat 23.53'te kaydedildi.
OLUMSUZ DURUM VAR MI?
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-05
Saat: 23:53:06 TSİ
Enlem:34.64333 N
Boylam:33.90278 E
Derinlik:34.18 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...
2024-12-05 23:53:06 34.64333 33.90278 34.18 MW 4.4 Akdeniz
2024-12-05 23:17:54 38.54278 40.39861 10.61 ML 3.5 Hani (Diyarbakır)
2024-12-05 22:49:53 38.19417 38.61861 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-05 22:48:19 38.20083 38.60528 7.0 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2024-12-05 22:37:57 37.48639 37.05917 10.23 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-05 21:55:28 40.70056 42.82917 7.07 ML 2.9 Merkez (Kars)
2024-12-05 21:15:39 40.28306 26.99111 10.82 ML 3.1 Biga (Çanakkale)
2024-12-05 20:33:46 38.11722 37.8425 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-05 20:20:17 38.10694 38.51861 7.2 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-12-05 20:06:26 39.48611 32.91889 11.36 ML 1.5 Bala (Ankara)
2024-12-05 20:03:01 40.17028 31.77667 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-12-05 19:11:00 39.62167 35.37833 7.0 ML 0.9 Sarıkaya (Yozgat)
2024-12-05 18:46:04 37.67639 35.93667 15.38 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-05 18:42:05 39.67389 27.83361 4.52 ML 1.7 Karesi (Balıkesir)
2024-12-05 18:00:31 39.68583 26.40028 6.49 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)
2024-12-05 17:44:19 39.71528 28.48333 9.8 ML 1.8 Dursunbey (Balıkesir)
2024-12-05 16:12:39 38.99111 32.84083 30.1 ML 1.4 Kulu (Konya)
2024-12-05 15:58:41 38.54667 40.19083 30.0 ML 1.7 Arıcak (Elazığ)
2024-12-05 15:09:58 39.66944 26.38556 13.7 ML 1.9 Ezine (Çanakkale)
2024-12-05 14:56:31 37.04528 29.22583 7.0 ML 1.1 Çameli (Denizli)