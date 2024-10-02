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İstanbul'da yangın paniği! Çatı katı alevler içinde kaldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:02
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İstanbul’da yangın paniği! Çatı katı alevler içinde kaldı

İstanbul Esenler'de bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatı kısmını kısa sürede sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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