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AFAD duyurdu! Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 01:52 Güncelleme: 18.09.2024 02:00
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AFAD duyurdu! Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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