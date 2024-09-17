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Manisa'da deprem: AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 14:43 Güncelleme: 17.09.2024 14:45
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Manisa’da deprem: AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saat 14.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

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