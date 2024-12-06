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Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 16:16
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Mersin’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice Mahallesi Çukurova Havalimanı yeni yolda meydana geldi. Otomobil ile Toyota marka taksi kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla 112 ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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