Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.

İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Yolcu metrobüsten düştü (Foto: İHA)

YOLCU KAPININ AÇILMASIYLA YOLA DÜŞTÜ

Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Yolcu metrobüsten düştü (Foto: İHA)

METROBÜS YOLUNDA DURAKSAMA YAŞANDI

Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.