İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Yolcu metrobüsten düştü
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YOLCU KAPININ AÇILMASIYLA YOLA DÜŞTÜ
METROBÜS YOLUNDA DURAKSAMA YAŞANDI
Yüreklerin ağza geldiği kaza İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki metrobüs, rögar kapağının üstünden geçtiği esnada kapak yerinden fırladı. Böylece araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düşerek yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.
YOLCU KAPININ AÇILMASIYLA YOLA DÜŞTÜ
Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
METROBÜS YOLUNDA DURAKSAMA YAŞANDI
Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.