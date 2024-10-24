İstanbul'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi
İstanbul Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay sonrası araç tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı.
KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Vatandaşlar metrobüsten tahliye edilirken, otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle görevliler olaya müdahale etti. Küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Yangın sonrasında metrobüs güvenli alana alınırken, dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.