İstanbul’un ulaşım çilesi! Yürüyen merdiven arızası ve metrobüsten akan su isyan ettirdi

Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yolcu yoğunluğu oluşurken metrobüste ise yağış nedeniyle tavandan su akması vatandaşlarda tepkiye neden oldu.

Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunda yürüyen merdivende geçen hafta meydana gelen arızanın giderilmemesi nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması nedeniyle istasyon içinde uzun kuyruklar oluştu. İstasyondan çıkmak isteyenler, kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. Metroyu kullanan bazı vatandaşlar yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına tepki gösterdi.

METROBÜS TAVANINDAN SU AKTI

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca ara ara etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle seyir halindeki bir metrobüsün tavanından su aktı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan metrobüsün tavanındaki pencere kısmından su aktığı görülüyor. Kayıtlarda yolcuların ıslanmamak için su akan yerden uzak durmaya çalışması yer alıyor.

Sosyal medyadan gelen tepkiler | Ekran Görüntüsü- A Haber

"BU MU HİZMET DEDİĞİNİZ?"

Yaşanan bu sorunların ardından sosyal medyada vatandaşlar duruma isyan etti. Bir kullanıcı "Mecidiyeköy metro çıkışı. Aylardır merdivenler çalışmıyor. Meydana çıkış için sadece 1 tane merdiven çalışıyor. Bu mu hizmet dediğiniz?" şeklinde tepki gösterdi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler | Ekran Görüntüsü- A Haber

Bir diğer kullanıcı ise "İstanbul'un toplu ulaşımı, yürüyen merdivenleri ve asansör sistemleri çökmüş durumda. Her şey çok güzel oldu mu?" yorumunu yaptı.