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İstanbul'da büyük panik! Metrobüste yangın çıktı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 09:25 Güncelleme: 06.09.2024 09:36
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İstanbul’da büyük panik! Metrobüste yangın çıktı...

İstanbul Halıcıoğlu metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüs Okmeydanı ile Perpa durakları arasında alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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