İzmir Bayraklı'da çöp dağları! “Konteynerler doldu taştı” | Detaylar A Haber'de...

CHP'li Buca Belediyesi'nin ardından Bayraklı'da da DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler geçtiğimiz gün grev başlattı.

Bayraklı'da grevin ardından çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle çöp kutuları doldu, çöp yığınları oluşmaya başladı. Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Ayçe, "2024 Türkiye'sinde İzmir'e baktığımızda iki hafta önce Buca sokakları böyleydi şimdide Bayraklı sokakları böyle. Dediğim gibi şu anda bu görüntü iki günde bu hale geldi. Toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamayınca durum bu halde. Bayraklının hangi semtine gidersek gidelim birçok yerde atık konteynerler taşmış durumda. Yollarda çöp yığınları var. Dediğimiz gibi bu böyle devam ederse sağlık sorunları birkaç güne kadar çıkar çünkü burada inanılmaz kötü bir koku var. İşte bayraklı sokaklarındayız. Gördüğünüz gibi şu sokakta da çöpler hepsi dışarıda ileride başka bir sokağın başına geldiğimizde evlerin önündeki konteynerlarda da aynı manzarayı görmek mümkün. Evet Bayraklı Belediyesi de Disk'e bağlı genel sendikası ve toplu iş sözleşmesi sözleşmesinde görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. 26 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık iki gün oldu Bayraklı'nın bir çok yerinde, bir çok cadde ve sokaklarında bu manzaraları görmek mümkün. Vatandaşlar tabii ki tepkili. Vatandaşlar diyor ki "şu an yaz değil yaz olsaydı. Kokuyu çok fazla alırdık. Soğuk havada çöplerde kokular çok fazla çıkmıyor" Ama çöplerin yakınına geldiğimizde kokuların çıktığını fark ediyoruz bu ortamda hijyen yok. Bu noktada dediğimiz gibi en çok korkulan olacak bir tanesi de vatandaşların sağlık sorunu." dedi.

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