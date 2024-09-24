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Ortahisar'da çöp yığını: Belediyeyi bakanlığın cezası da durduramadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:54 Güncelleme: 24.09.2024 11:57
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Ortahisar’da çöp yığını: Belediyeyi bakanlığın cezası da durduramadı

CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi onlarca ton çöpü yol kenarına döktü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yol kenarına 150 ton evsel atığın döküldüğünü tespit ederken belediyeye 2 milyon 598 bin lira idari para cezası kesti. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, alanda inanılmaz bir kokunun olduğunu ifade etti. Kutlu ayrıca bakanlığın cezasına rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ve bölgeye sürekli yeni kamyonların çöp getirdiğini belirtti. İşte detaylar...

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