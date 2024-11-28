28 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
İzmir Bayraklı'da çöp dağları! Detaylar A Haber'de...

İzmir Bayraklı'da çöp dağları! Detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2024 19:02
CHP'nin yönetimindeki belediyelerde çöp krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü kokuya vatandaşlar tepki göstermişti. Adres yine değişmedi. Bu sefer de İzmir Bayraklı’da temizlik işçilerinin greve gitmesi nedeniyle 2 günde çöp yığınları oluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Ayçe, "2024 Türkiye'sinde İzmir'e baktığımızda iki hafta önce Buca sokakları böyleydi şimdide Bayraklı sokakları böyle. Dediğim gibi şu anda bu görüntü iki günde bu hale geldi." dedi.
İzmir Bayraklı’da çöp dağları! Detaylar A Haber’de...
İzmir Bayraklı’da çöp dağları! Detaylar A Haber’de...
İzmir Bayraklı'da çöp dağları! Detaylar A Haber'de...
NASA’dan gizli üs keşfi!
NASA'dan gizli üs keşfi!
Kimine eğlence kimine çile
Kimine eğlence kimine çile
Bir antikacının hikayesi! Cemalettin Temur 40 yılda 10 bin antika topladı
Bir antikacının hikayesi! Cemalettin Temur 40 yılda 10 bin antika topladı
Narenciye deposu Kozan’da portakal üretimi!
Narenciye deposu Kozan’da portakal üretimi!
Trafik polislerinden örnek davranış
Trafik polislerinden örnek davranış
2 milyon dal makaron ele geçirildi
2 milyon dal makaron ele geçirildi
Cami imamını okla yaralayan sanık için 20 yıl hapis istemi
Cami imamını okla yaralayan sanık için 20 yıl hapis istemi
Pendik sahilde dehşet
Pendik sahilde dehşet
Sokaklarda çöp yığını oluştu
Sokaklarda çöp yığını oluştu
Kuyuya düşen kadının yardımına ekipler yetişti
Kuyuya düşen kadının yardımına ekipler yetişti
Paletli ambulanslar kar nöbetinde
Paletli ambulanslar kar nöbetinde
Daha Fazla Video Göster