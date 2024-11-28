İzmir Bayraklı’da çöp dağları! Detaylar A Haber’de...

CHP'nin yönetimindeki belediyelerde çöp krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü kokuya vatandaşlar tepki göstermişti. Adres yine değişmedi. Bu sefer de İzmir Bayraklı’da temizlik işçilerinin greve gitmesi nedeniyle 2 günde çöp yığınları oluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Ayçe, "2024 Türkiye'sinde İzmir'e baktığımızda iki hafta önce Buca sokakları böyleydi şimdide Bayraklı sokakları böyle. Dediğim gibi şu anda bu görüntü iki günde bu hale geldi." dedi.