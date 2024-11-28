Bakan Yerlikaya'dan küçük Umut'a tebrik mesajı! "Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babasının emniyet şeridini hatalı kullanan araçları görüntüleyerek sorduğu sorulara cevap veren ve sürücülerin hatalı olduğunu söyleyen çocuğun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yerlikaya, videoda görülen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandığını söylerken tüm sürücülere ise "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir" diyerek uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Aferin sana Umut'çuğum. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda. Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir" ifadelerine yer verdi.