Genç kızı öldüresiye dövdü ifadesi ’pes’ dedirtti: Kendi kendini yaraladı

Konya'da üniversite öğrencisi sevgilisi S.A'yı (19) öldüresiye döven Hüseyin S.'nin (24), Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararında kuvvetli 'nitelikli cinsel saldırı' şüphesinin varlığından bahsetmesine rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Saldırganın, ifadesinde genç kızın sinir krizi geçirip, kendi kendini yaraladığını söylemesi ise pes dedirtti.

Konya'da, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite 2. sınıf öğrencisi S.A.'yı (19), öldüresiye döven Hüseyin S.'nin (24), önceki gün sevk edildiği ve adli kontrolle serbest bırakıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesine ulaşıldı.

19 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre Mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S. genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip, kendi kendini yaraladığını ileri sürdü.

S.A'ya attığı 'pişmanım' mesajını ise "Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye savundu.

19 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

SERBEST BIRAKILMA SEBEBİ ŞAŞIRTTI

Sulh Ceza Hakimliğinin Hüseyin S'yi serbest bırakma gerekçesi de şaşırttı. Gerekçede "Hüseyin S'nin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun vasıf ve mahiyeti, soruşturma dosyası içerisinde bulunan savunması, S.A'nın beyanı ve tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut delilerin bulunduğu, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunması, isnat edilen suçun kanunda gösterilen ceza miktarı ve Cumhuriyet Savcısının talebi göz önüne, alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

19 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

"SANA SÜRPRİZİM VAR" DEDİ DEHŞETİ YAŞATTI

Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez Bayram T. kollarından tuttu.

19 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM

Hüseyin S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı. Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin. Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'şikayet edemezsin. Bana kimse bir şey yapamaz. Torpidonun gözünde 35 bin TL vardı, onu çaldı bende dövdüm derim' diyerek uyarıda bulundu." dedi.