Hava Durumu Raporu 28 Kasım | Bugün hava nasıl olacak? MGM haritayı yayınladı: İstanbul, Artvin, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yağışlar kara dönerek mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıklarıyla birleşecek.

Yağışlar Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur beklenirken, Karabük, Kastamonu, Artvin'in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

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Buzlanma ve Sis Uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Ayrıca bu bölgelerde pus ve yer yer yoğun sis etkili olacak. Sürücülerin ve sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların bu durumlara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Hava Sıcaklıklarında Değişiklik Yok

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğuk artabilir.

Rüzgar Orta Kuvvette Esecek

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddeti, özellikle sahil kesimlerinde etkisini gösterebilir.

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BÖLGE BÖLGE TÜRKİYE'NİN HAVA DURUMU

Marmara: Puslu Sabahlar, Hafif Yağışlı Saatler

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde özellikle doğu kesimlerde hafif yağış geçişleri görülecek. Bölgede pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çanakkale: Parçalı bulutlu, 15°C

Edirne: Parçalı bulutlu, 13°C

İstanbul: İlk saatlerde doğusu hafif yağmurlu, 12°C

Kocaeli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 14°C

28 Kasım Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu (MGM)

Ege: İç Kesimlerde Soğuk ve Don Etkili

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini artırabilir.

Afyonkarahisar: Parçalı yer yer çok bulutlu, 5°C

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 14°C

İzmir: Az bulutlu, 17°C

Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

Akdeniz: Ilık Kıyılar, Serin Yüksekler

Akdeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde ılık bir hava hakim. Ancak iç ve yüksek bölgelerde gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 17°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 19°C

Hatay: Az bulutlu, 15°C

Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 16°C

28 Kasım Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu (MGM)

İç Anadolu: Sıcaklıklar Eksiye İniyor

İç Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava kendini hissettiriyor. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıklar sabah saatlerinde sıfırın altına düşebilir.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C

Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, -2°C

Batı Karadeniz: Yağmur ve Karla Karışık Yağış

Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde sis ve buzlanma riski sürüyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C

Kastamonu: Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, 3°C

Zonguldak: Sabah saatlerinde yağmurlu, 11°C

28 Kasım Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu (MGM)

Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyılarda Yağmur, İç Kesimlerde Kar

Orta ve Doğu Karadeniz'de kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, pus ve sis riski devam ediyor.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 3°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C

Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, 1°C

Trabzon: Akşam saatlerinde yağmurlu, 13°C

Doğu Anadolu: Sert Soğuklar Kapıda

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hâkim. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde don, buzlanma ve sis riski dikkat çekiyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -4°C

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, 1°C

Malatya: Parçalı bulutlu, 1°C

Van: Parçalı bulutlu, 4°C

29 Kasım Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu (MGM)

Güneydoğu Anadolu: Az Bulutlu ve Serin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzeydoğusunda ise pus, don ve buzlanma riskine dikkat çekiliyor.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 11°C

Siirt: Parçalı ve az bulutlu, 7°C

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 12°C

Denizlerde Hava: Fırtınaya Dikkat!

Denizlerde hava genel olarak sakin geçecek ancak Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, dalga 1-3 metre arası

Marmara: Parçalı ve sisli, dalga 0,5-1,5 metre

Ege: Az bulutlu, dalga 1-2 metre

Akdeniz: Parçalı bulutlu, dalga 1-2 metre

Van Gölü: Parçalı bulutlu, dalga 0,25-0,75 metre