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Çocuk sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.11.2024 00:20 Güncelleme: 22.11.2024 00:30
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Çocuk sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

Feci kaza, Kayseri'de yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpıp, takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı (Foto: İHA)15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı (Foto: İHA)

R.B.E. yönetimindeki 38 RE 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 38 LZ 747 ve 34 HNK 647 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı.



34 HNK 647 plakalı otomobildeki E.G. (35) A.G. (34), K.G. (9) ve 2 yaşındaki Y.G. yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı (Foto: DHA)15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı (Foto: DHA)

KAPILARI ZARAR GÖRMESİN DİYE OTOMOBİLİ VİNÇLE KALDIRTTI

Öte yandan, kazaya karışan 2 otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, 38 RE 902 plakalı otomobil ise kapılarının zarar görmemesi için sahibinin isteği üzerine vinçle kaldırıldı

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