Milas-Yağayan karayolunda korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 4 yaralı

Kazaya karışan diğer araç da hurdaya döndü



Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 48 YK 348 plakalı aracın sürücüsü çarpışmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, 34 RY 9697 plakalı araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, kaza sonrası Yatağan-Milas karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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