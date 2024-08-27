Milas-Yağayan karayolunda korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 4 yaralı
Muğla'da Milas-Yatağan arasındaki yolda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen bir başka otomobile çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Yatağan Milas karayolu Eskihisar mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Yatağan istikametine seyreden 34 RY 9697 plakalı araç sürücüsü yağmur nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetine kaybederek karşı yönden gelen Metin Kurt yönetimindeki 48 YK 348 plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 48 YK 348 plakalı aracın sürücüsü çarpışmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, 34 RY 9697 plakalı araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, kaza sonrası Yatağan-Milas karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
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