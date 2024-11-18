Pegasus uçağında büyük panik! Düşme tehlikesi geçirdi yolcular isyan etti

Dün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri'de sağlık ekipleri müdahale etti. Kayseri'ye zorunlu iniş yapan uçaktaki çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Yaşadıkları travma sonrası havayolu şirketi Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara "Kendi imkanlarınızla gidin" denildiği iddia edildi. Yolcular ayrıca, yaşananlar nedeniyle uçuşu yöneten İtalyan Pilot Monica De Guidi'yi suçladı.

Uçakta büyük panik yaşanırken, fenalaşan yolculara sağlık ekipleri müdahale etti (Sabah)

BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM

Sabah'ın haberine göre İstanbul-Çukurova uçağında bulunan yolculardan Burak Yıldız, "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" dedi.

Bir başka yolcu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda "23 saat havada bize bütün tehlikeleri yaşattıktan sonra bizi burada bırakıp tekrar uçuşa devam etti. Burada 40 kişi var ve bize kendi imkânlarınızla giden dediler" sözlerine yer verdi.